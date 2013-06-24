Міністрів України вніс зміни до Порядку надання грантів на створення садівництва, ягідництва та виноградарства та до Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства. Відповідна постанова № 871 прийнята на засіданні Уряду 02 серпня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Як зазначив виконуючий обов'язки Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, зміни до Порядку надання грантів на садівництво та виноградарство передусім спрямовані на покращення роботи виноробів та відновлення виноградно-виноробної галузі.

“Виноградарство ключова галузь, яка зараз перебуває в стагнації. Тому розуміючи ці умови ми оновили Порядок надання грантів. Зміни допоможуть виноробам інтегруватися у виноградну вертикаль. Вони зможуть скористатися грантами для висаджування власних виноградників. Ми також виключили обов'язкову вимогу встановлення системи зрошення та водозабору для винограду”, – наголосив Тарас Висоцький.

Зміни до Порядку надання грантів на створення садівництва, ягідництва та виноградарства, передбачають, зокрема:

розширений перелік регіонів для вирощування кісточкових порід. Збільшено загальну площу для посадок персика, абрикоса, обліпихи, малини, смородини, аґрусу, ожини, порічки за рахунок зменшення загальної площі посадок під лохиною та чорницею;

уточнений період, протягом якого отримувач гранту на сад зобов’язаний створити відповідну кількість сезонних робочих місць;

виключена вимога щодо встановлення системи зрошення та водозабору для винограду.

Даною постановою також розширено коло потенційних отримувачів грантів на сад та теплицю, зокрема, які:

перебувають та провадять господарську діяльність на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси;

здійснюють виробництво (без додавання спирту) та/або реалізацію вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових.

Постанова набуває чинності з моменту її опублікування.

Довідково

Урядова грантова програма «єРобота» діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень». За період дії програми видано 293 накази на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (812,0 млн грн) і тепличного господарства (287,3 млн грн). Відповідно до наказів планується створення більше 27 тисяч робочих місць.

Гранти надаються у розмірі до 70 % вартості проекту, але не більше 10 млн грн на сад та 7 млн грн на теплицю. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних працівників залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар площі модульної теплиці.

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» відбувається завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».