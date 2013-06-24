Ветерани та сім’ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «єОселя» під 3%. Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% — з 11 року. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

За її словами, уряд встановлює нові норми на площу житла для всіх позичальників. Для квартир: 52,5 м — для однієї людини; 73,5 м — для сім’ї з двох або трьох людей; додатково 21 м — на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, але не більш ніж 115,5 м; для житлових будинків: 62,5 м — для однієї людини; 83,5 м — для сім’ї з двох або трьох людей; додатково 21 м — на кожного наступного члена сім’ї, але не більш ніж 125,5 м.

«Ми й надалі поліпшуватимемо умови програм для наших захисників, ветеранів та їхніх сімей», — запевнила очільниця уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Відповідні зміни до програми 17 червня встановив Кабінет Міністрів. Постанову ухвалено з відтермінуванням набуття чинності до 17 липня, отже нові норми стануть чинними з другої половини липня.

«Ми послідовно налаштовуємо «єОселю» так, щоб програма була більш адресною і точніше відповідала житловим потребам людей. Ці зміни поєднують кілька важливих чинників: розширення доступу до пільгової іпотеки для ветеранів і сімей загиблих, оновлення норм на площу житла та спрощення перевірок через державні реєстри для всіх позичальників. Для людини це означатиме менше зайвих процедур та більш чіткий і зрозумілий процес придбання житла», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Належність позичальника до відповідної категорії банк перевірятиме лише на етапі ухвалення рішення про надання кредиту. Повторно підтверджувати її впродовж терміну дії кредитного договору не потрібно. Нові умови не поширюватимуться на кредити, які було видано до набрання чинності постанови.

До переліку учасників, які матимуть право на компенсацію процентної ставки до 3%, а з 11 року — до 6%, також входять військовослужбовці із числа резервістів в особливий період, а також члени сімей цієї категорії громадян, повідомляє Мінекономіки.