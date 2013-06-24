Уряд ухвалив постанову, яка визначає основні напрямки розвитку у сферах робототехніки, безпілотних систем, штучного інтелекту та напівпровідникових технологій в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ передбачає розширення функцій Міністерства цифрової трансформації — відтепер Мінцифри відповідатиме за формування політики у сферах робототехніки, штучного інтелекту, напівпровідникових технологій.

Постанова Уряду дасть змогу забезпечити технологічну незалежність країни і сприяти розвитку вітчизняної індустрії. Вона також створить можливості для підтримки українських розробників технологій та впровадження інноваційних роботизованих і безпілотних рішень.

Постанова також є частиною реалізації Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року (WINWIN), зокрема, у частині розвитку галузі напівпровідників і внутрішньої інфраструктури для штучного інтелекту.

Що зміниться:

Нормативно-правове регулювання: встановлені вимоги до постачальників технологій, які забезпечать захист даних та ефективність рішень у сферах робототехніки й безпілотних систем.

Підтримка наукових досліджень: сприяння розвитку наукових досліджень, освітніх і навчальних програм у сферах робототехніки, безпілотних систем та ШІ.

Підтримка бізнесу: фінансова підтримка компаній, що працюють у сферах робототехніки, дронів, ШІ та напівпровідників.

Фокус на мікроелектроніку: розвиток вітчизняного виробництва напівпровідників. Планується створення інноваційного кластера у сфері мікроелектроніки.

Розвиток і впровадження ШІ в Україні, зокрема у сфері державного управління та безпеки.

Створення платформи для швидкого виведення українських технологічних рішень на ринок.

Впровадження системи тестування та сертифікації інноваційних технологій, що дасть змогу оперативно адаптувати новітні рішення. Передбачено створення інфраструктури для випробувань і демонстрації технологій.

Тож, з ухваленням постанови в Україні з’явиться більше можливостей для створення роботизованих і безпілотних рішень, що можуть бути використані не лише в промисловості, а й у повсякденному житті — від медичних роботів до автономних транспортних засобів. Крім того, постанова сприятиме покращенню інвестиційного клімату, що дасть змогу залучати міжнародні компанії і стартапи для співпраці з українськими підприємствами, а також наближатиме Україну до стандартів Європейського Союзу у сфері інновацій та цифрових технологій.