Уряд ухвалив постанову, яка визначає основні напрямки розвитку у сферах робототехніки, безпілотних систем, штучного інтелекту та напівпровідникових технологій в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Документ передбачає розширення функцій Міністерства цифрової трансформації — відтепер Мінцифри відповідатиме за формування політики у сферах робототехніки, штучного інтелекту, напівпровідникових технологій.
Постанова Уряду дасть змогу забезпечити технологічну незалежність країни і сприяти розвитку вітчизняної індустрії. Вона також створить можливості для підтримки українських розробників технологій та впровадження інноваційних роботизованих і безпілотних рішень.
Постанова також є частиною реалізації Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року (WINWIN), зокрема, у частині розвитку галузі напівпровідників і внутрішньої інфраструктури для штучного інтелекту.
Що зміниться:
- Нормативно-правове регулювання: встановлені вимоги до постачальників технологій, які забезпечать захист даних та ефективність рішень у сферах робототехніки й безпілотних систем.
- Підтримка наукових досліджень: сприяння розвитку наукових досліджень, освітніх і навчальних програм у сферах робототехніки, безпілотних систем та ШІ.
- Підтримка бізнесу: фінансова підтримка компаній, що працюють у сферах робототехніки, дронів, ШІ та напівпровідників.
- Фокус на мікроелектроніку: розвиток вітчизняного виробництва напівпровідників. Планується створення інноваційного кластера у сфері мікроелектроніки.
- Розвиток і впровадження ШІ в Україні, зокрема у сфері державного управління та безпеки.
- Створення платформи для швидкого виведення українських технологічних рішень на ринок.
- Впровадження системи тестування та сертифікації інноваційних технологій, що дасть змогу оперативно адаптувати новітні рішення. Передбачено створення інфраструктури для випробувань і демонстрації технологій.
Тож, з ухваленням постанови в Україні з’явиться більше можливостей для створення роботизованих і безпілотних рішень, що можуть бути використані не лише в промисловості, а й у повсякденному житті — від медичних роботів до автономних транспортних засобів. Крім того, постанова сприятиме покращенню інвестиційного клімату, що дасть змогу залучати міжнародні компанії і стартапи для співпраці з українськими підприємствами, а також наближатиме Україну до стандартів Європейського Союзу у сфері інновацій та цифрових технологій.