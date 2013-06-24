З допомогою служби зайнятості торік постійну роботу отримали 250 тисяч українців, а з урахуванням тимчасових та суспільно корисних робіт і грантів було зайнято 330 тисяч громадян. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, зустрічаючись із керівництвом та працівниками Державної служби зайнятості.

Зокрема 2024 року 12 тисяч українців отримали гранти за програмою «Власна справа»; 22 тисячі підприємців — компенсації в межах активних програм зайнятості за облаштування інклюзивних робочих місць; 23 тисячі громадян — ваучери на навчання в різних закладах освіти; 67 тисяч українців пройшли професійне навчання за програмами служби зайнятості в центрах профтехосвіти й інших закладах.

Говорячи про завдання на 2025 рік, Юлія Свириденко зазначила, що цього року очікується зростання кількості охочих перенавчитися. Підвищити спроможності центрів профтехосвіти допоможуть їх реформа, яку вже розпочато, і залучення бізнесу до співпраці з ними через участь у наглядових радах, повідомляє Мінекономіки.