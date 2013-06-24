Уряд ухвалив рішення про розширення програми єРобота для прифронтових регіонів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 4 квітня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми вдвічі збільшуємо розмір гранту – до 300 і 500 тисяч грн відповідно», — зазначив він і додав, що рішення стосується Харківщини, Дніпровщини, Чернігівщини, Сумщини, Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що на сьогодні по всій Україні можна отримати грант 150 тисяч гривень за одне створене робоче місце або 250 тисяч гривень за два.

«Важливо, аби в наших громадах з'являлося більше бізнесів та більше підприємців. Бо це робочі місця, це спроможність забезпечувати себе і свою родину, це фінансування нашої обороноздатності, адже саме на Сили безпеки й оборони йде кожна гривня, яку ми збираємо до бюджету у вигляді податків та зборів», — наголосив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, у березні цього року до держбюджету надійшло 313,5 млрд грн, зокрема 86 млрд грн податку на прибуток, сплачений українськими компаніями.

В цілому, як зазначив Глава Уряду, програма грантів єРобота є однією з найбільш успішних ініціатив у підтримці бізнесу. Держава інвестувала в цю програма понад 12 млрд грн, 25 тисяч підприємців уже отримали гранти, а основний компонент програми — мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень, яких уже видано 22,5 тисячі підприємцям.