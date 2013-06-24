Із січня, щотижнево, Міжвідомча робоча група з дерегуляції проводить аналіз дозволів і ліцензій, які заважають бізнесу розвиватися. З того часу було розглянуто 553 інструменти державного регулювання господарської діяльності. Зокрема, 30% інструментів із розглянутих процедур рекомендували скасувати, 70% – підлягають оптимізації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на Національному телемарафоні 12 квітня.

«Коли на початку війни ми зіткнулися з паливною і продовольчою кризами, ми перевели багато процесів у дозвільні процедури. Зараз ми хочемо найкращі практики закріпити на рівні законодавства, адже бізнес під час війни має працювати. Бізнес, як економічний фронт, також має боротись, адже велика частина бюджетних видатків сьогодні покривається за рахунок податків і зборів українського бізнесу», - зазначила Юлія Свириденко.

Як зазначила Перший віце-прем'єр-міністр, Уряд відповідає на чіткий запит бізнесу – на міжвідомчому рівні відбувається постійна робота щодо скасування застарілих та обтяжливих для бізнесу процедур державного регулювання. Мета Уряду - максимально перевести зазначені процедури на декларативний принцип, а там де це не можливо – цифровізувати, щоб була максимальна синхронізація з реєстрами і мінімальна взаємодія з людьми.

Зокрема, Уряд працює над оптимізацією регуляторних інструментів, над перебудовою державного контролю на сервісну систему (законопроект 5837), а також над створенням законодавчих основ для поширення саморегулювання бізнесу (мова йде про законопроект 4221).