Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов презентував на позачерговому засіданні уряду 12 червня проєкт розпорядження Кабінету Міністрів про визначення адміністративних центрів і затвердження територій та територіальних громад 24 областей нашої держави, розробленого відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону «Про місцеве самоврядування України».
Проєктами актів, які розроблено на основі затверджених урядом перспективних планів формування територій громад областей, запропоновано визначити адміністративні центри та затвердити території 1470 територіальних громад. Це буде підставою для ЦВК призначити перші територіальні вибори сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних та міських голів відповідних ТГ. А також забезпечить формування спроможних територіальних громад і відповідних органів місцевого самоврядування, здатних надавати населенню якісні послуги.
Тож пропонується створити таку кількість територіальних громад по областях:
Волинська – 54
Полтавська – 61
Дніпропетровська – 86
Сумська – 51
Миколаївська – 52
Кіровоградська – 49
Черкаська – 67
Івано-Франківська – 62
Рівненська – 64
Вінницька – 63
Закарпатська – 64
Київська – 69
Чернігівська – 57
Харківська – 56
Луганська – 37
Одеська – 91
Чернівецька – 52
Запорізька – 67
Херсонська – 49
Тернопільська – 55
Хмельницька – 60
Донецька – 66
Житомирська – 65
Львівська – 73
Голови обласних держадміністрацій висловили свої зауваження й пропозиції. Отже, урядовці підтримали цей проєкт постанови з доопрацюванням питань по шести областях і технічних питань в одноденний термін. Далі проєкт постанови буде направлено для обговорення у комітети Верховної Ради.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»