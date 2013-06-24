Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 280-р«Про затвердження довгострокового плану розвитку іригаційного комплексу України до 2050 року». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Головний розробник – Міністерство аграрної політики та продовольства України. Розробник документа – Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Документ схвалений за підтримки Генерального директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення в рамках забезпечення реалізації ініціативи Європейського Союзу «Ukraine Facility», запровадженої Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС.

«Головна мета плану – створення дієвого сектору зрошення, керівництво якого буде відбуватися за участі організацій водокористувачів. Це має забезпечити високоефективне, стале та екологобезпечне ведення землеробства в умовах змін клімату. Також сприятиме вирішенню стратегічного завдання щодо підсилення та розвитку позиції України, як одного зі світових лідерів виробництва та експорту продовольства. Нагадаю, що відновлення зрошувальних систем та іригація – один з пріоритетів Мінагрополітики», - наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

План передбачає завершення інституційної реформи системи управління іригаційною інфраструктурою, стимулювання інвестицій у відновлення, модернізацію та розвиток існуючої та будівництво нової інфраструктури зрошення та накопичення водних ресурсів. Залучення до сільгоспвиробництва додаткових меліорованих земель стає одним із основних чинників забезпечення продовольчої безпеки країни.

Головна мета, цілі та принципи плану узгоджені зі Стратегією зрошення та дренажу, Водною стратегією України на період до 2050 року та Законом України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель».

Довідково

Наразі до сфери управління Держрибагентства прийнято 143 зрошувальні системи, площа обслуговування яких дорівнює 1053,9 тис. га та 297 осушувальних систем, площа обслуговування яких дорівнює 390,4 тис. гектарів.