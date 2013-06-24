20 грудня Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження «Деякі питання комунікаційної підтримки реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для Міністерства культури та стратегічних комунікацій безбар’єрність є одним із ключових пріоритетів, а мета цього урядового рішення — забезпечення ефективного комунікаційного супроводу Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору до 2030 року й підвищення обізнаності громадськості щодо значення та цінності безбар’єрності.

Належна комунікація між виконавцями Стратегії та громадськістю сприятиме створенню безперешкодного простору в Україні.

Стратегія передбачає донесення громадянам понять: фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної, освітньої та економічної безбарʼєрності.

Передбачається активне залучення заінтересованих сторін до комунікації з представниками сфер, які забезпечують базовими потребами людей з інвалідністю, громадськими організаціями та суспільними групами, що стикаються з різноманітними барʼєрами. Документ також включає прогнозування можливих комунікаційних ризиків та шляхи попередження/подолання кризових ситуацій.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) обов’язково мають застосовувати типові рішення та брендбук, затверджені стратегією, під час здійснення заходів у рамках реалізації Стратегії, розробляти та подавати МКСК комунікаційні плани заходів, а також звітувати про їх виконання.

Таке рішення Уряду — важливий крок до формування сучасного суспільства рівних можливостей, готового долати виклики сьогодення.