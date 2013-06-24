Кабінет Міністрів України розширив можливості отримання грантів підприємствами, що виробляють невійськові дрони або їх частини. Відтепер такі підприємства зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проекту. Відповідні зміни до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств Уряд ухвалив на засіданні 22 березня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Україна надзвичайно зацікавлена в розвитку високотехнологічних виробництв і Уряд максимально налаштований допомагати таким підприємствам. Сьогодні ми ухвалили рішення, відповідно до якого виробники невійськових дронів матимуть такі ж унікальні умови отримання гранту, як до цього мали лише підприємства на деокупованих територіях. Тобто зможуть отримати до 80% від вартості проекту як грант від держави. Умови діють для підприємств, розташованих в будь-якій контрольованій частині країни. Окрім того, рішення передбачає, що грантові кошти виробниками безпілотників можуть використовуватися для поповнення оборотного капіталу», - розповіла Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нововведення стимулюватиме розвиток вітчизняних підприємств, які виробляють мирні дрони та їх складові, сприятиме розширенню виробництва. Так, грантові кошти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставку та монтаж обладнання, а за кошти власного внеску - придбати сировину, матеріали, комплектуючі та покрити поточні потреби. Рішення також дозволить створити нові робочі місця на відповідних виробництвах. Адже за умовами грантової програми на переробку, отримувач, залежно від суми гранту, повинен створити відповідну кількість робочих місць (наприклад, в разі отримання 8 млн грн – до 25 місць).

Зазначимо, що потреба в невійськових дронах в Україні постійно збільшується, а сфера застосування цих високотехнологічних приладів – розширюється. Зокрема такі дрони можуть використовуватися для доставлення різноманітних вантажів (зокрема пошти, чи інструментів на будівництві), контролю за судноплавством, пошуку туристів, що заблукали, та доставлення їм належної допомоги. Такі дрони мають попит у професіоналів художнього фото, допомагають фермерам стежити за отарами, геологам – відшукувати корисні копалини, а зоологам – спостерігати за поведінкою диких тварин.

Також рішення Уряду містить інші зміни, що удосконалюють порядок надання грантів на переробку. Зокрема, в частині контролю держави за дотриманням виробниками умов договору. Так, відтепер отримувач грантів, який не створив у визначений термін обумовлену договором та Порядком кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.