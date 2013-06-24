Уряд ухвалив план заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року. Документ передбачає комплексні кроки для зменшення впливу зміни клімату та інтеграцію європейських стандартів у промисловій і природоохоронній сферах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Чому це важливе і нагальне питання навіть в умовах війни? Зміна клімату впливає на всі сфери життя. Нам треба пристосовуватися до потужних злив і снігопадів (коли за годину випадає тижнева норма або за добу – тримісячна); хвиль надзвичайної спеки, які потім змінює різке похолодання; екстремальних морозів, що чергуються з відлигами; смерчів та буревіїв. Це призводить до зменшення врожайності сільськогосподарських культур; зростає ризик природних катастроф, що несуть загрозу економіці та здоров'ю громадян; наша інфраструктура проектувалася під інші кліматичні умови і тепер маємо чимало проблем. За прогнозами, кількість аномальних погодних явищ лише збільшуватиметься, тому адаптація до зміни клімату стає питанням національної безпеки і вимагає від країни довгострокового і дуже продуманого планування.

«Зміна клімату – реальність, яка вже сьогодні впливає на економіку, довкілля та здоров'я українців. Нам треба діяти на випередження, – говорить заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Вікторія Киреєва. – План заходів з адаптації – це дорожня карта, яка визначає кроки України у сфері захисту довкілля та адаптації на найближчі три роки, враховуючи воєнні виклики. Впроваджуючи сучасні екологічні стандарти, ми не тільки захищаємо довкілля та інфраструктуру, а й створюємо умови для інновацій, енергетичної незалежності та підвищення якості життя».

Серед основних заходів плану на 2025-2027 роки:

- Формування планів адаптації до зміни клімату у різних сферах: управління водними ресурсами, збереження біорізноманіття, лісового господарства, енергетики, громадського здоров'я, сільського господарства, транспорту, інфраструктури та туризму. Також передбачено збільшення площ природно-заповідного фонду.

- Врахування зміни клімату у стратегічному плануванні на всіх рівнях, включаючи адаптацію енергетичного сектору та розвитку туризму.

- Запровадження європейських стандартів у промисловій екологічній політиці, зокрема створення Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллєвих дозволів.

Впровадження цих заходів дозволить знизити рівень викидів шкідливих речовин, покращити якість повітря, забезпечити стабільність екосистем і підготувати економіку до викликів майбутнього. Крім того, реалізація плану допоможе виконати міжнародні зобов'язання України за Паризькою угодою, сприяти сталому розвитку країни та покращенню якості життя громадян.