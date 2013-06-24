Кабінет Міністрів України схвалив підписання Грантової угоди, яка дозволить розпочати четверту фазу Програми екстреного відновлення. Проект Міністерство розвитку громад та територій впроваджує разом із Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Подібні Грантові угоди регулюють умови надання та використання фінансування.

Найпершу угоду було підписано ще в березні 2023 року. З того часу вже реалізовано 3 фази Програми. Завдяки цьому стало можливим швидке реагування в різних секторах: транспорт, енергетика, управління відходами, водопостачання, комунальні послуги, охорона здоров’я.

На 4 фазу виділено грант у розмірі 8,8 мільярда японських єн, що складає близько 60 мільйонів доларів. У її рамках буде втілено 6 субпроектів, спрямованих на:

підтримку гуманітарного розмінування;

обслуговування енергетичної інфраструктури;

відновлення систем водопостачання;

підтримку проектів громадського здоров’я та безпеки;

надання освітніх послуг;

покращення громадської інфраструктури регіонів.

Міністерство розвитку громад та територій України визначено відповідальним за координацію виконання Грантової угоди, а відповідальними виконавцями субпроектів Програми виступатимуть Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство енергетики України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, наприкінці лютого Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме обмінялися нотами, що забезпечують надання Уряду України гранту для реалізації четвертої фази Програми екстреного відновлення.

Ще раніше, під час робочого візиту до Японії, заступник Міністра розвитку громад та територій Марина Денисюк зустрілася зі Старшим віце-президентом JICA Кенічі Кавамура. Під час зустрічі сторони підписали Протокол обговорень (Minutes of Discussions) для двох субпроектів, які входять до четвертої фази Програми екстреного відновлення.