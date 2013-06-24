Продовжуємо цифровізацію послуг для громадян і бізнесів, визначили пріоритетні завдання на 2024-2026 роки та відповідальних за них. Уряд прийняв відповідне розпорядження на засіданні 2 серпня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основну увагу приділяємо проектам національної безпеки та оборони, юстиції, економіки та торгівлі. Також продовжуємо впроваджувати цифрові інструменти в межах Державної антикорупційної програми.

Разом з партнерами плануємо подальший розвиток Порталу Дія, Дія.Освіта, Дія Бізнес, Дія.Офіс, впровадження Дія.Підпису та Реєстру Реєстрів, а також застосунків Дія та Мрія, запровадження нових послуг для громадян і технологічного бізнесу.

Понад 80 державних органів, установ та підприємств відповідають за прийняті пріоритетні завдання в межах Національної програми інформатизації. Реалізація кожного з проектів наближає Україну до статусу технологічної, а громадянам та бізнесу дає змогу доступно та зручно отримувати послуги в цифровому форматі.