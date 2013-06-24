Кабінет Міністрів розпорядженням №163-рсхвалив проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про запит щодо приєднання до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях (ОECD Anti-Bribery Convention). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідно до кроку 251 Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік у підготовці до процесу приєднання України до цієї Конвенції ОЕСР долучалася Держаудитслужба.

Схвалений Кабінетом Міністрів лист також є запитом на отримання статусу члена у Робочій групі з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ОЕСР.

Процес приєднання до ОЕСР та зазначеної Робочої групи Україна розпочала ще влітку 2022 року.

Конвенція про боротьбу з підкупом є одним з найвищих світових антикорупційних стандартів. Приєднання до неї та до Робочої групи ОЕСР – один з пріоритетних кроків до членства нашої країни в ОЕСР. Яке, своєю чергою, є принципово важливою сходинкою на шляху до вступу в ЄС.