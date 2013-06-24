3 січня на засіданні Уряду схвалено проект Закону України ”Про основні засади житлової політики”, який є першим кроком та одним із ключових в житловій реформі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Закон дає можливість закладення основ формування житлової політики України з урахуванням стандартів та норм керівних документів Європейського Союзу, спрямування житлової політики України на створення можливостей та умов, за яких для кожного буде доступність вирішити житлове питання, набувши житло в оренду, або побудувавши чи придбавши його у власність.

Усунення застарілих радянських підходів в забезпеченні житлових прав дозволить оновити нормативну базу у сфері житлової політики, яка не відповідає сучасним умовам та реаліям, спричиненим збройною агресією рф проти України – руйнування житлового фонду, масштабне внутрішнє переміщення громадян, відтік молоді та працездатних осіб в інші країни.

Нові засади дають можливість створення сучасної житлової політики, спрямованої на національні потреби, розширення рамки соціального орендного житла для доступу усім, хто його потребує, та розробити житлову стратегію для підтримки тієї частини населення, яка найбільше потребує житла і не може собі дозволити його побудувати, придбати або сплачувати ринкову вартість оренди.

Автоматизація та цифровізація процесів реалізації житлової політики через впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи забезпечить зручний і прозорий зв'язок людини з надавачами житла, облік потреби і пропозиції і відповідно прозорість всіх процесів.

З прийняттям Закону необхідно привести у відповідність до нього та переглянути близько 70 законодавчих актів, якими врегульовуються житлові права громадян.