Президент України визначив одним із ключових завдань для сфери охорони здоровʼя на 2025 рік створення амбулаторних реабілітаційних відділень у громадах, де є лікувальні заклади. Це особливо важливо для ветеранів та громадян, які потребують відновлення після поранень чи захворювань. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

7 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує новий формат реабілітаційної допомоги — реабілітаційну монопослугу. Це нововведення означає, що фахівці (фізичний терапевт, ерготерапевт чи терапевт мови та мовлення) зможуть — за потреби — надавати реабілітаційну допомогу окремо від мультидисциплінарних команд — самостійно та у взаємодії з сімейними лікарями.

“Якісна, безоплатна та доказова реабілітація, рівномірно доступна по всій країні, де б не знаходилась людина — наш топ пріоритет. Впровадження монопослуги зробить реабілітаційну допомогу ще доступнішою для пацієнтів. Зокрема, це стосується тих, хто потребує лише одного виду терапії. Завдяки монопослузі пацієнти зможуть отримати допомогу швидше, а медичні заклади зосередяться на складніших випадках і зменшать навантаження на стаціонари. Інтеграція реабілітації на первинному рівні — це крок до забезпечення безперервного реабілітаційного процесу та підвищення якості медичних послуг у кожній громаді. МОЗ продовжує розбудовувати систему реабілітації, забезпечуючи її кваліфікованими кадрами та розвиваючи на рівні областей та громад: амбулаторна реабілітаційна допомога має стати доступною в селах, селищах та містах, як реабілітація в громадах”, — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Послуги надаватимуть в амбулаторних умовах, вдома у пацієнта або у громаді, де він проживає. У випадках, коли послуги з реабілітації надаватимуться на первинному рівні меддопомоги, складання індивідуального плану не буде обов’язковим за умови наявності направлення від сімейного лікаря.

Фінансування таких послуг здійснюватиметься в рамках програми медичних гарантій. Оплата за надання монопослуги передбачена в межах пакета «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Це дозволить уникнути додаткових витрат із державного та місцевих бюджетів.

Амбулаторна реабілітація, яка надається поруч із домом, дозволить пацієнтам не лише продовжити відновлення після виписки з лікарні, а й паралельно навчатися чи працювати.

Згідно з прийнятими змінами, Міністерство охорони здоров’я України затвердить вичерпний перелік станів здоровʼя, за яких можливе надання реабілітаційної допомоги фахівцем з реабілітації самостійно на первинному рівні медичної допомоги за направленням сімейного лікаря.

Це рішення — важливий крок у створенні сучасної системи реабілітації, яка відповідає потребам кожного пацієнта, забезпечуючи якість, доступність та ефективність медичних послуг.