Уряд під час засідання 23 липня схвалив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

За його словами, Уряд ставить три ключові цілі.

«Перша — стимулювати розвиток аграрного виробництва й наповнити продовольчий ринок. Друга — забезпечити доступність продовольства для усіх груп населення. Третя ціль — посилити безпекову складову й усунути загрози. Це, зокрема, стосується формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату тощо», — сказав Денис Шмигаль.

Як зазначив очільник Уряду, зараз тривають треті жнива під час повномасштабної війни. Аграрії вже намолотили понад 15 млн тонн зернових та олійних культур.

«Україна і далі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Так буде і надалі», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду подякував українським аграріям за важку працю, особливо в прифронтових регіонах.