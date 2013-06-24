Уряд схвалив Стратегію відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва (МСП) на період до 2027 року, а також затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2024-2027 роки. Це рішення ухвалили під час засідання, яке відбулося 30 серпня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Підтримка МСП — один із ключових пріоритетів держави. Нова стратегія є відповіддю на нагальні потреби бізнесу. Є інклюзивною і сприятиме бізнес-активності жінок, осіб з інвалідністю, ветеранів. Вона узгоджена з бізнесом, громадським сектором, експертами. Врахований і регіональний аспект. Її також підтримали наші міжнародні партнери. І вже маємо практичний результат — разом з Німеччиною запустили Альянс стійкості МСП для координації зусиль у розвитку екосистеми МСП. Бо головне завдання Стратегії — створити умови для розвитку МСП й дати партнерам орієнтири, куди найкраще інвестувати як вже зараз, так і під час повоєнного відновлення», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Стратегія визначає ключові напрями державної політики у сфері МСП, включаючи відновлення зруйнованих підприємств за принципом «build back better». Особлива увага приділяється зеленому переходу, цифровій трансформації, інноваційному розвитку та інклюзивності бізнесу, залучаючи жінок, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і ветеранів. Документ враховує рекомендації ОЕСР, відповідає змісту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також узгоджується з Планом для Ukraine Facility. Стратегія деталізує напрями розвитку української економіки, визначені у Плані, у частині створення складних ланцюгів доданої вартості та розвитку переробної промисловості. Крім того, вона передбачає розвиток МСП згідно з Національним планом з енергетики та клімату на період до 2030 року. Над її розробкою також працювали фахівці Міністерства цифрової трансформації та Офісу розвитку підприємництва та експорту.

«У Мінцифри ми активно працюємо над розбудовою екосистеми МСП. У 2020 році створили національний проект Дія.Бізнес, де підприємці можуть знайти інформацію для створення, трансформації чи масштабування бізнесу. Завдяки проекту Дія.Бізнес ми досягли значних успіхів у підтримці підприємців по всій Україні та за її межами. Зокрема, ініціювали відкриття 14 центрів Дія.Бізнес, включно з центром у Варшаві. Однак нам важливо мати спільну стратегію, щоб зробити наш рух цілісним і ще більш результативним. Переконана, що реалізація Стратегії дасть змогу підприємцям отримувати актуальну інформацію та доступ до безоплатних можливостей, а також допоможе нашій країні просуватися в рейтингах з підприємництва», –– зазначила заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Стратегія містить чотири основні цілі:

Відновлення та полегшення процесу ведення бізнесу. Передбачає доступ до капіталу, дерегуляцію та запровадження нових інструментів підтримки. Перш за все цьому сприятимуть програми державної політики «Зроблено в Україні»: гранти для переробних підприємств, «Доступні кредити 5-7-9», можливості страхування від воєнних ризиків. До існуючих програм додаються нові, наприклад, ширше залучення МСП до публічних закупівель. Дерегуляція та нові канали комунікації, такі як платформа «Пульс», дозволять покращити якість державних послуг.

Інноваційний розвиток, цифрова трансформація та “зелений перехід”. У Стратегії закладено підхід розумної спеціалізації, створення галузевих кластерів та наукових парків, що сприятимуть залученню інвестицій та розвитку регіонів. Підсилить ці процеси й цифровізація бізнес-процесів, технології штучного інтелекту, інструмент електронного виставлення рахунків, миттєві платежі Національного банку за умови забезпечення кібербезпеки. Щоб сприяти “зеленому переходу” МСП з’явиться онлайн-інструмент для самооцінки вуглецевого сліду підприємств, професійні енергоаудити.

Розвиток людського капіталу та підприємництва. Включає дуальну освіту та програми для жінок, ветеранів і людей з інвалідністю. Розширення мережі регіональних офісів «Зроблено в Україні» для підтримки мікро- та малих підприємств.

Підвищення конкурентоспроможності та збільшення експорту. Стратегія передбачає співпрацю з міжнародними мережами, такими як Enterprise Europe Network, Erasmus for Young Entrepreneurs, розвиток бренду «Зроблено в Україні», забезпечення підтримки в пошуку партнерів, веденні перемовин і запуску спільних ланцюгів, розширення діяльності ПАТ “Експортно-кредитне агентство”.

За оцінками Міністерства економіки, реалізація Стратегії призведе до покращення індексу економічної свободи бізнесу щонайменше на 14 пунктів — до 75+/100, зростання наукоємності валового внутрішнього продукту до +0,7%, збільшення кількості експортерів до більш ніж 35 тисяч. Очікується також зниження рівня безробіття з 18,3 % до 11%.

«Наше завдання — надати українським МСП необхідну підтримку для успішної діяльності як в Україні, так і за її межами. Саме тому ми спільно з партнерами створили стратегію, яка ставить у центрі уваги українського підприємця, надаючи йому можливості для розвитку, інновацій та зростання. Нові ініціативи, такі як залучення МСП до публічних закупівель, співпраця з міжнародними мережами, підтримка інновацій та цифрова трансформація, дозволять українським малим та середнім підприємствам не лише відповідати сучасним тенденціям, але й бути на крок попереду, підвищуючи власну конкурентоспроможність на зовнішніх ринках», — зазначив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.

Враховуючи високий пріоритет розвитку малого та середнього бізнесу, Україна та Німеччина запустили Альянс стійкості МСП для координації зусиль у розвитку екосистеми МСП. Метою альянсу є мобілізація нових ресурсів та координація дій, спрямованих на підтримку малого та середнього бізнесу.

Діяльність Альянсу стійкості МСБ функціонує на основі стратегічних цілей, визначених у Стратегії МСП.