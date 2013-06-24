Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив Стратегію ветеранської політики на період 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2024-2027 роках. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це фундаментальний документ, що має забезпечити комплексні зміни та розвиток державної ветеранської політики в Україні.

Стратегія відображає усі сфери взаємодії держави й ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави.

Документ напрацьований Міністерством у справах ветеранів України спільно з коаліцією співавторів концепції ветеранської політики, ветеранською спільнотою, громадськими організаціями, міжнародними партнерами з урахуванням світового досвіду.

“Формуючи ключові засади Стратегії, ми насамперед керувалися запитом, потребами та проблематикою ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей, родин полеглих Захисників і Захисниць України. Стратегія - це глобальний документ, який містить стратегічні та оперативні цілі та конкретні кроки, направлені на їх досягнення. Під кожний такий крок буде розроблені відповідні нормативні інструменти за допомогою яких ми досягнемо результату”, – зазначає Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

В основу Стратегії закладені такі принципи, як: наскрізність, людиноцентричність, довготривалість, реалістичність, повага тощо.

Також в ній чітко прописані стратегічні та оперативні цілі ветеранської політики, завдання, індикатори їх досягнення та очікувані результати. Зокрема, визначені три основні стратегічні цілі: