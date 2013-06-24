18 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Стратегія визначає мету, цілі та основні завдання щодо забезпечення формування та розкриття підприємствами України інформації про сталий розвиток на основі єдиних методологічних засад, прийнятих в країнах-членах Європейського Союзу. Це є важливою умовою в контексті набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Стратегією передбачено виконання таких цілей:

1) запровадження в Україні складання, подання та оприлюднення підприємствами звітності зі сталого розвитку на підставі Європейських стандартів звітності (ESRS);

2) запровадження в Україні процедур проведення аудиту звітності підприємств зі сталого розвитку та ефективного механізму здійснення контролю якості таких аудиторських послуг.

Реалізація Стратегії сприятиме:

забезпеченню відповідності законодавства України у сфері звітування із сталого розвитку вимогам законодавства Європейського Союзу в цій сфері;

запровадженню складання, подання та оприлюднення підприємствами звітності згідно з Європейськими стандартами звітності із сталого розвитку (ESRS);

отриманню користувачами звітності із сталого розвитку достовірної та об’єктивної інформації, необхідної для оцінювання екологічних і соціальних аспектів діяльності підприємств та їх впливу на навколишнє природне середовище;

створенню рівних з підприємствами Європейського Союзу умов для діяльності українських підприємств на міжнародних ринках капіталу;

збільшенню обсягу залучення інвестицій в підприємства, які подають та оприлюднюють звітність зі сталого розвитку.

Схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку є ключовим етапом у переході до більш відповідального і прозорого ведення бізнесу в Україні.