Кабінет Міністрів схвалив технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції — важливий документ для побудови національної системи управління хімічною продукцією за європейськими стандартами. Про це повідомляє пресцентр www.kmu.gov.ua/news/uriad-skhvalyv-tekhnichnyi-rehlament-shchodo-bezpechnosti-khimichnoi-produktsiiУрядовий портал.

Цим документом Україна імплементує норми європейського Регламенту REACH та стає на крок ближче до Європейського Союзу. Його мета полягає у забезпеченні високого рівня захисту здоров’я людей та довкілля від потенційних ризиків, пов’язаних з хімічними речовинами, та одночасно сприянні вільному обігу цих речовин.

Ключовою вимогою регламенту є обов’язкова реєстрація всіх хімічних речовин, що виробляються, імпортуються та надаються на ринку в Україні в обсягах понад одну тонну на рік. Вона є основою регламенту, спрямованою на збір інформації про властивості та безпечне використання хімічних речовин.

Процес реєстрації складається з декількох важливих етапів, кожен з яких детально регулюється. Реєстрація забезпечує створення бази даних, яка містить інформацію про властивості, ризики та безпечне використання хімічних речовин. Ця інформація надається до Міндовкілля, яке використовує її для оцінки ризиків і розробки заходів з управління цими ризиками.

«Дуже важливо, що норми Технічного регламенту застосовуються до всіх хімічних речовин: не лише до тих, що використовуються в промислових процесах, а й до тих, що використовуються у повсякденному житті. Наприклад, у засобах для чищення, фарбах, а також у таких предметах, як одяг, меблі та електроприлади. У довгостроковій перспективі найбільш небезпечні хімічні речовини мають бути замінені безпечнішими. Цим регламентом ми імплементуємо європейське законодавство та забезпечуємо захист здоров’я людей та навколишнього природного середовища від потенційних ризиків» — зазначила заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

Документи було розроблено за підтримки OSCE projects in Ukraine / Проекти ОБСЄ в Україні в межах проекту “Екологічний моніторинг війни проти України та стратегія відновлення”

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Україні був прийнятий Закон “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією”. Це рамковий євроінтеграційний документ, що дозволить Україні виконати частину євроінтеграційних зобов’язань, а також подбати про захист українців і довкілля.

Закон є базисом для побудови національної системи управління хімічними речовинами за європейським зразком. Він створив підґрунтя для подальших кроків – імплементації двох основних технічних регламентів ЄС – CLP та REACH.