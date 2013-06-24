Вчора, Уряд прийняв постанову «Про Координаційні центри підтримки цивільного населення» та затвердив відповідне Типове положення. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ розроблено з урахуванням Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Він буде реалізований в межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Координаційні центри діятимуть при обласних, Київській міській державних (військових) адміністраціях. Вони надаватимуть підтримку та супровід населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.

Діяльність Координаційних центрів буде спрямована на вирішення питань соціального захисту, в тому числі забезпечення житлом і сприяння зайнятості постраждалого населення, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги.