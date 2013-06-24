Уряд схвалив законопроект про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей двох країн. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 31 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

«За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння», — підкреслив Прем’єр-міністр і додав що зазначені бази будуть розміщуватися і в Україні.

Денис Шмигаль зазначив, що завдяки цим коштам Україна посилить обороноздатність та подякував Великій Британії за підтримку.