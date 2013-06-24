Уряд схвалив проект Закону України «Про ратифікацію Грантової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України» та проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України. Ухвалення цих документів необхідне для залучення 200 млн євро грантових коштів на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури, а також на проекти в пріоритетних секторах економіки. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України схвалив на засіданні 2 серпня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«На початку червня під час візиту до Парижа, ми домовились із французьким Урядом про надання Україні грантів на 200 млн євро, які підуть на відновлення країни від наслідків збройної агресії росії. Сьогодні ми зробили ще один крок для фіналізації необхідних внутрішніх процедур задля отримання цих коштів», – пояснила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, згідно з умовами підписаної угоди, ці кошти призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру, для відбудови України. Допомога від Уряду Франції буде спрямована в першу чергу на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури, в таких секторах як, енергетика, охорона здоров'я, інфраструктура, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.

Для набрання чинності угоди, урядовий законопроект ще має підтримати Верховна Рада, а потім підписати Президент.

Нагадаємо, що 7 червня в Парижі в присутності Президента України Володимира Зеленського і Президента Франції Еммануеля Макрона відбулося підписання Грантової угоди між Урядом Французької Республіки та Урядом України щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України. З української сторони угоду підписала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.