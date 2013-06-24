Уряд схвалив проект закону «Про професійну освіту». Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 21 березня, передає пресцентр Урядовий портал.

За його словами, згідно із зазначеним документом заклади професійної освіти отримають фінансову автономію, матимуть можливість управляти коштами, затверджувати штатні розписи та уникати тарифної сітки. Також передбачено посилення з бізнесом, зокрема, через спільні інвестиційні проекти.

Крім того, планується модернізація змісту освіти та впровадження гнучкої системи, що оперативно реагуватиме на запити ринку праці. Денис Шмигаль підкреслив, що завдяки модульній структурі програм стане можливим здобуття професійної кваліфікації через короткострокові курси.

Прем’єр-міністр зазначив, що 18 типів закладів професійної освіти замінять професійний коледж і навчальний центр, а здобувачі освіти отримають статус студентів і курсантів.

«Ми уже обладнали близько 100 майстерень профтехів. Плануємо цього року оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачено більше 500 млн грн. Сьогодні ж створюємо нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам. Систему, яка дає найбільш необхідні та сучасні знання», — наголосив Денис Шмигаль та висловив сподівання на підтримку законопроекту Парламентом.