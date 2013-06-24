Уряд схвалив законопроекти щодо розширення процесу дерегуляції. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 21 травня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За його словами, перший законопроект передбачає скасування 63 дозволів та погоджень у сферах медицини, довкілля, водного та лісового господарства, аграрного сектору, енергетики, зовнішньоекономічної діяльності, освіти та культури.

Другий документ, як зазначив Денис Шмигаль, вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, скасовуючи відповідальність за відсутність дозволів, анулювання яких передбачено першим ухваленим законопроектом.

«Розраховуємо, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить ці законодавчі акти», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що на сьогодні Урядом скасовано понад 1900 регуляторних актів у різних сферах.

«Значна частина дозвільних процесів цифровізована. Оформити дозвіл тепер можна за лічені хвилини», — зазначив Денис Шмигаль.