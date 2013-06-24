21 березня Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про професійну освіту». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Розповідаємо про 5 ключових змін:

Фінансова та кадрова автономія. Заклади освіти зможуть функціонувати як комунальні некомерційні товариства. Це дасть можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки. Такі заклади освіти будуть отримувати кошти від своїх засновників за послуги з підготовки фахівців, а не за кошторисом, тож розподіл грошей між закладами стане більш ринковим і конкурентним.

Впливові наглядові ради. Наглядові ради стануть реальним органом управління закладу освіти, як у бізнесі. Вони проводитимуть конкурс на посаду директора закладу, оцінюватимуть його роботу, затверджуватимуть стратегію та фінансовий план. До складу наглядової ради увійдуть роботодавці, які співпрацюють із закладом, тож бізнес отримає реальний вплив.

Реалізація інвестиційних проектів. Бізнес отримає більше можливостей співпраці з закладами освіти через реалізацію інвестиційних проектів. Наразі механізм державно-приватного партнерства є складним для реалізації у сфері професійної освіти, тому залучення інвестора в об’єкти державної та комунальної власності стане ефективним інструментом для спільної діяльності бізнесу та закладів професійної освіти. Надаємо можливість укладання договорів оренди, а також передання закладу професійної освіти в управління.

Гранти на дуальну освіту. Запускаємо новий механізм фінансування дуальної освіти, щоб люди могли отримувати гранти від держави чи місцевої влади на навчання на базі підприємств – як це працює в ЄС. Для популяризації поєднання роботи з навчанням, створюємо «студентський трудовий договір».

Менше бюрократії. Міністерство більше не буде затверджувати стандарти освіти для кожної професії. Заклади розроблятимуть освітні програми разом із бізнесом, а змінювати та затверджувати їх буде наглядова рада. Переходимо на кредитно-модульну систему, щоб простіше зараховувати результати навчання, зокрема здобуті неформально, або під час переходу до іншого закладу.

Крім цього, законопроектом ми змінюємо бренд професійної освіти: замість «ПТ», «ВПУ» та інших застарілих абревіатур, залишаємо професійні коледжі та навчальні центри. Учні стають студентами, слухачами або курсантами.

Наступний етап — реєстрація законопроекту у ВРУ та його розгляд на голосуванні.