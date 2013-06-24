На вчорашньому засіданні Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, спрямований на вдосконалення бюджетного планування на місцевому рівні. Цей крок має на меті відновлення середньострокового планування та адаптацію бюджетних норм до актуальних потреб громад і викликів, з якими стикається країна, повідомляє Міністерство фінансів.

Основні положення проєкту зосереджені на відновленні середньострокового планування бюджетів громад, що допоможе їм краще прогнозувати та управляти наявними фінансовими ресурсами; підтримці регіонів, що відновлюються після руйнувань та окупації, забезпечуючи їм необхідну гнучкість у бюджетному плануванні; розширенні можливостей місцевих громад для залучення фінансування через запозичення та гарантії з метою стимулювання економічного розвитку та інвестицій.

Такі зміни спрямовані на підвищення ефективності управління місцевими фінансами, стабілізацію економічного розвитку на місцевому рівні та посилення соціальної підтримки громадян.

Також Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу Президента України «Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук». Як повідомляє Міністерство освіти і науки, мета указу — забезпечити активну участь молодих учених у науковій та науково-технічній діяльності. Зокрема запропоновано відновлення надання 77 щорічних грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених та 20 щорічних грантів Президента України для здійснення наукових досліджень докторами наук, запроваджених у 2003 та 2009 роках відповідними указами Президента України. Відтепер буде відновлено: з 2025 року — конкурсні відбори, а з 2026-го — надання грантів Президента України для молодих учених та грантів Президента України докторам наук для проведення наукових досліджень за результатами таких конкурсів.

Національний фонд досліджень забезпечуватиме (і) проведення конкурсів наукових проєктів на отримання грантів за правилами, встановленими цим фондом, та (її) їхню реалізацію за договорами, укладеними з цим фондом. Раніше конкурси наукових проєктів проводив Державний фонд фундаментальних досліджень.

Крім цього, внесені зміни стосуються указу Президента України від 9 квітня 2002 року №315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених», указу Президента від 16 травня 2008 року №444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери», Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженого указом Президента України від 24 грудня 2002 року №1210/2002, Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень, затвердженого указом Президента України від 17 червня 2009 року №446/2009.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ