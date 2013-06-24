15 листопада 2024 року Уряд схвалив постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Акт розроблений для впровадження платних послуг у сфері антидопінгової діяльності. Зокрема, зміни дозволять Національному антидопінговому центру (НАДЦ) надавати платні послуги на замовлення спортивних федерацій, антидопінгових організацій та інших суб’єктів спортивної діяльності.

Послуги включатимуть проведення допінг-тестувань, організацію інформаційно-просвітницьких заходів та інші види антидопінгової діяльності.

Це важливий крок для задоволення зростаючого попиту на високоякісні антидопінгові послуги в Україні.