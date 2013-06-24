8 квітня 2025 року, Уряд прийняв розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», проект якого підготував Мінфін. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Понад три роки Україна рішуче протистоїть повномасштабній збройній агресії рф в умовах екстремальної невизначеності, безперервних інтенсивних бойових дій та атак на цивільну інфраструктуру. Незважаючи на безпрецедентні виклики Уряд України зберігає макрофінансову стабільність країни, забезпечуючи фінансування всіх пріоритетних видатків: сектору безпеки і оборони, соціального захисту та відновлення критичної інфраструктури.

Доходи Державного бюджету України у 2024 році становили 3,12 трлн грн, що на 1 трильйон 212 млрд грн більше, ніж показники затвердженого Верховною Радою закону зі змінами.

473,9 млрд грн доходу – це гранти від міжнародних партнерів. Завдяки системній роботі по залученню фінансування на міжнародній арені видатки на соціальний захист і забезпечення були профінансовані вчасно та у повному обсязі.

Видатки у 2024 році становили 4,49 трлн гривень. Це на 473,5 млрд грн або на 11,8% більше, ніж у 2023 році.

Сектор безпеки і оборони

Фінансування сектору безпеки і оборони залишається беззаперечним пріоритетом Уряду.

Видатки на сектор становили 2,97 трлн гривень (38,9% до ВВП). Це на 326,9 млрд грн більше, ніж у 2023 році.

Фінансування соціальних видатків

Фінансування соціальних видатків у 2024 році було здійснено в обсязі 579,2 млрд гривень. Це на 45,1 млрд грн (або +8,4%) більше за показник 2023 року.

Фінансування відновлення

Збільшення фінансування капітальних видатків державного бюджету в зв’язку із ліквідацією наслідків збройної агресії, будівництвом та обладнанням фортифікацій та відновлення інфраструктури – до 306 млрд грн, що на 97,1 млрд грн більше ніж у 2023 році.

Виконання дефіциту державного бюджету

Виконано в межах значно нижче встановленого законом граничного показника (факт – 17,7% ВВП при плані 24,2% ВВП).

Боргова політика

Міністерство фінансів продовжує здійснювати ефективну боргову політику. У 2024 році було проведено реструктуризацію державних єврооблігацій. Це важливий крок для забезпечення бюджетної стабільності та збереження фінансових ресурсів України, необхідних для продовження фінансування нашої оборони.