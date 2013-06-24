Кабінет Міністрів України з 1 грудня 2024 року скасував режим ліцензування окремих видів аграрної продукції. Мова йде про зернові, бобові, олійні культури та олію. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду 29 листопада 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Уряд прагне зменшити кількість дозвільної документації і цифровізувати всі дозвільні процедури для бізнесу. З 1 грудня запрацює режим експортного забезпечення, який дозволить в автоматичному режимі відстежувати експорт окремих видів агропродукції. Щоб запобігти подвійному контролю з боку держави, ми скасовуємо ліцензування експорту відповідних сільськогосподарських товарів, яке раніше запровадили для повернення валютної виручки. Це спростить умови ведення бізнесу для експортерів агропродукції», – пояснив заступник Міністра економіки – Торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, скасування режиму ліцензування аграрної продукції необхідно для недопущення непорозумінь під час митного оформлення експорту. Натомість ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі залишається без змін.

Нагадаємо, що режим експортного забезпечення передбачає:

● експорт товарів виключно зареєстрованими платниками податку на додану вартість;

● встановлення мінімальних експортних цін на товари, щодо яких діє режим експортного забезпечення. Різниця між фактурною та митною вартістю товарів не має бути від'ємною;

● електронний обмін інформації між Національним банком, Державною податковою службою та Держмитслужбою для відстеження та контролю дотримання експортерами вимог законодавства;

● особливості складання податкової накладної та її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.