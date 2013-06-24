Уряд скасував обмеження для розрахунків за імпорт робіт та послуг. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 7 травня.

“Сьогоднішнє рішення матиме позитивний вплив на розвиток приватного сектору в Україні. Валютна лібералізація дозволить українському бізнесу розвиватись, виходити на нові ринки, нарощувати експорт. Водночас це можливість активніше залучати інвестиції, адже саме валютні обмеження для багатьох представників приватного сектору були стримуючим фактором перед виходом на український ринок”, – прокоментувала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

Вона також нагадала, що Мінекономіки від першого дня запровадження суворих валютних обмежень відстоювало необхідність їхнього зняття відповідно до обставин та проводило щодо цього обговорення з Національним банком України. За словами Першого віце-прем’єр-міністра, робота над подальшими кроками щодо лібералізації триває і далі, зокрема щодо збільшення граничних строків розрахунків.

Згідно з рішенням Уряду скасовано постанову Кабінету Міністрів України, якою вводились обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг у зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану (постанова від 24.02.2022 № 153).

Нагадаємо, 3 травня Нацбанк ухвалив пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств, яким серед іншого передбачено: скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт та послуг; можливість репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, які нараховані за результатами діяльності за період, що розпочинається з 1 січня 2024 року, з щомісячним лімітом до 1 млн євро; можливість переказувати кошти за кордон для розрахунків за договорами лізингу/оренди без додаткових обмежень щодо предмету лізингу/оренди, а також дати укладення договору; спрощення умов для купівлі валюти резидентами з метою обслуговування й повернення “нових” зовнішніх кредитів.