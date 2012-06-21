За участю Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 15 червня розпочався другий день форуму «Україна 30. Економіка без олігархів».

Як зауважив Глава держави, олігархи, користуючись слабкістю державних інституцій і системною корупцією, за безцінь отримували ресурси, активи та преференції для власного збагачення, а сьогодні використовують ці статки проти своєї ж країни.

«Відтепер буде інакше. Все, що ми хочемо, — зрозумілі, прозорі, рівні та єдині правила для всієї України. Неважливо, ти маленький підприємець, фермер, великий магнат або іноземний інвестор. Рівні правила для всіх», — підкреслив Володимир Зеленський.

Уряд сконцентрований на проведенні інституційних змін, які створять умови, за яких корупція буде неможливою. На цьому наголосив під час виступу Прем’єр-міністр.

«Система економічних відносин, яка досить давно сформувалася в нашій країні, гальмує наш розвиток і зменшує шанси на «українське економічне диво». Йдеться про олігархічну систему відносин, яка тісно зв’язала економіку та політику», — зауважив очільник уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що для команди Президента й уряду ця система відносин немає нічого спільного з побудовою успішної держави на конкурентних засадах. Він додав, що уряд підтримує ініціативи Президента спрямовані на розмежування бізнесу й політики та створення рівних можливостей.

Прем’єр-міністр також озвучив три вектори інституційних змін для успіху антикорупційної реформи: зменшення частки держави в економіці, розвиток ринкових відносин та створення нових конкурентних ринків, реформа фіскальних та контролюючих органів.

«У 2020 році ми дуже успішно почали «малу приватизацію», коли до бюджету надійшло коштів більше, ніж за 2 попередні роки разом узяті. На цей рік у нас запланована «Велика приватизація», де буде продано 7 великих об’єктів. Міжнародні та вітчизняні експерти одностайні — це один із найбільших антикорупційних кроків», — відзначив Глава уряду.

За словами Дениса Шмигаля, застарілі підприємства отримають нові інвестиції, громади отримають нові робочі місця, держава отримає прямі надходження до бюджету та в подальшому збільшення податків. Водночас, як зауважив Прем’єр-міністр, стратегічні підприємства, які держава планує залишати у своїй власності, будуть корпоратизовані — вони отримають нову якість управління та ефективності.

Очільник уряду також відзначив, що держава розпочала системний рух у питанні розвитку ринкових відносин, зокрема енергетичного ринку.

«З середини 2020 року в Україні запустився ринок газу для населення. Цього року ми продовжили роботу й скасували ПСО для комунальних підприємств теплопостачання. Фактично 30 років політики боялися це зробити, в тому числі через те, що були в різний спосіб зацікавлені у відсутності таких ринків. Сьогодні ця ситуація змінена, і ринок газу працює повноцінно, без корупційних загроз і ризиків», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що тепер вкрай важливо створити повноцінну конкуренцію і на газовому ринку, і на ринку електроенергії.

«Активно триває підготовка до підключення української енергетичної системи до європейської ENTSO-E. Це дозволить сформувати ринок, де відсутня можливість для маніпуляцій та використання свого монопольного становища», — зазначив очільник Уряду.

Крім того, Денис Шмигаль зауважив, що з 1 липня буде запущено ринок землі — історичний крок, адже нарешті українські громадяни зможуть вільно розпоряджатися своєю власністю.

Серед ключових новацій у напрямку реформи фіскальних і правоохоронних органів Прем’єр-міністр назвав створення Бюро економічної безпеки. Він зазначив, що в структурі Бюро буде працювати аналітично-інформаційний центр, що дозволить новому органу сконцентрувати зусилля на протидії тіньовим схемам.

«Ми зробимо все, аби створення Бюро економічної безпеки стало новою главою у відносинах держави та бізнесу. І тут точно не буде місця корупційним практикам та «маски-шоу». А тому аналітичний підхід до роботи — це пріоритет, і на цьому Кабмін постійно буде наголошувати», — резюмував Денис Шмигаль.