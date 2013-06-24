Днями за ініціативи Мінекономіки відбувся Міжнародний форум «АСАА як інструмент відновлення економіки України: діалог з бізнесом», участь у якому взяв заступник Міністра економіки України Олександр Грибан. Захід присвячено висвітленню питань підготовки до укладення Угоди ACAA («промисловий безвіз»). Про це повідомляє Урядовий портал.

«Для Мінекономіки ця подія є дуже важливою, особливо для представників бізнесу, які зацікавлені у виробництві та експорті промислової продукції. Війна внесла свої корективи у всі сфери української економіки та нові виклики, від яких потерпають усі типи підприємств. Традиційними викликами для великих підприємств є доступ до нових ринків та іноземного капіталу. Компаніям потрібна підтримка для підготовки українського бізнесу до роботи за правилами ЄС, зокрема, у питанні підвищення відповідності галузевим стандартам, законодавчим і регуляторним актам для виходу на ринок ЄС», - наголосив Олександр Грибан.

Наразі Мінекономіки за участі інших ЦОВВ та представників всіх елементів інфраструктури якості продовжує роботу щодо укладення Угоди ACAA в трьох перших секторах промислової продукції. Йдеться про низьковольтне електричне обладнання, електромагнітну сумісність обладнання, машини. Пріоритезація експортних секторів, особливо в галузях із високою доданою вартістю, є важливим рушієм зростання для досягнення швидких і ефективних результатів з метою залучення інвестицій, розвитку інновацій, сприяння дослідженням та розробкам, а також перекваліфікації робочої сили.

З набуттям Україною статусу кандидата на вступ до ЄС передбачається завершення виконання зобов’язань, взятих Україною в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, щодо гармонізації системи технічного регулювання України з європейською та укладання Угоди АСАА.

«Варто зазначити, що вибір секторів має здійснюватися з огляду на прагнення розширення експортних спроможностей України та наявності необхідного секторального законодавства у певній сфері», - підкреслив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Під час Форуму одним з міжнародних експертів було представлено методологією Calidena, розроблену та впроваджену Фізико-технічним інститутом Німеччини (PTB) для стимулювання якості в ланцюжках створення вартості і спрямовану на систематичну та постійну підтримку вдосконалення національної інфраструктури якості у країнах, що розвиваються, і країнах, що перебувають на етапі трансформації.

«Відбудова в тому числі повинна використовуватися і для інвестування в стійкі компанії та інфраструктуру. Збільшення експорту, поглиблення ланцюжків доданої вартості та налагодження виробництва промислової продукції в секторах під АСАА створять можливості для подальшого економічного розвитку», - зауважив заступник Олександр Грибан.

Так, участь у заході взяли представники ЦОВВ, виробники промислової продукції, зацікавлені у експорті своєї продукції в ЄС, провідні європейські та міжнародні експерти, серед яких представники Представництва Європейського Союзу в Україні, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Шведського інституту стандартів (SIS), Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO), проекту технічної допомоги за підтримки Фізико-технічного інституту Німеччини (PTB) та проекту Twinning «Посилення інституційної спроможності Мінекономіки в галузі національної інфраструктури якості» та інші.