Кабінет Міністрів України удосконалив механізм надання послуг із психологічної допомоги другого та третього рівнів, встановлений Порядком та умовами надання психологічної допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та деяким іншим категоріям осіб (постанова КМУ від 29.11.2022 № 1338). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер державні органи та центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, зможуть самостійно затверджувати порядки направлення осіб, які проходять службу у їх складі, для отримання послуг із психологічної допомоги.

Це забезпечить швидкий та безкоштовний доступ до кваліфікованої психологічної допомоги діючим військовослужбовцям задля подолання наслідків стресу та покращення стресостійкості, забезпечить профілактику виникнення та загострення психічних розладів.

Нагадаємо, при Мінветеранів функціонує Реєстр постачальників послуг з психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей. Міністерство відшкодовуватиме вартість наданих послуг із психологічної допомоги спеціалізованим закладам різних форм власності, в тому числі й фізичним особам-підприємцям, які надають такі послуги. Як подати заяву для реєстрації в Реєстрі – читайте за цим посиланням.

Також ви можете перевірити свій психологічний стан через діагностичну систему MARTA: https://marta.mva.gov.ua Пройшовши анонімне тестування, ви зможете зрозуміти, що відчуваєте та якої психологічної підтримки можете потребувати. На сайті також є практичні рекомендації для поліпшення сну, зменшення тривоги тощо. Користуйтеся: https://marta.mva.gov.ua/recommendations/categories Цей інструмент розробило Мінветеранів для ветеранської спільноти.