Уряд прийняв рішення щодо запуску електронних направлень на військово-лікарські комісії для військовозобов’язаних. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 28 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+», — зазначив Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що дана опція передусім буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

Крім того, за словами Прем’єр-міністра, тим, хто отримав повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.