Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо спрощеного порядку отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтак спрощену процедуру встановлюють для підприємств, які працюють з відходами, що не є небезпечними, та діяльність яких мінімально впливає на довкілля. Це перевізники та збирачі відходів, компанії, що здійснюють операції сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння (природним шляхом), подрібнення відходів тощо. А також – суб’єкти господарювання, під час діяльності яких утворюються відходи деревини, що не є небезпечними, та які в подальшому використовують їх для отримання теплової енергії для власних потреб; підприємства, які захоронюють відходи на полігонах.

Для всіх, крім останніх, спрощена процедура отримання дозволу складається лише із потреби зареєструватися на ЕкоСистемі та створити і заповнити обліковий запис у модулі е-Відходи. А після цього в електронному кабінеті користувача вести облік та подавати звітність.

Підприємства, які захоронюють відходи на полігонах, також матимуть спрощену процедуру. Для отримання дозволу їм необхідно подати пакет документів відповідно до Порядку видачі, відмови у видачі, анулюванням дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 року № 1328, однак без необхідності подання додатку 13.

Спрощення процедури отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів дозволить бізнесу адаптуватися до змін в рамках запущеної в Україні реформи управління відходами. При розгляді можливості запуску експерименту, брали лише ті категорії суб’єктів господарювання, діяльність яких не створює загрози для довкілля. Водночас реалізація проекту дозволить сфері розвиватися та поступово ставати на проєвропейські рейки, а також ефективно наводити лад у цій сфері.

Спрощена процедура є альтернативним варіантом отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. Підприємства можуть долучитися до участі у експериментальному проекті за власним бажанням, або ж отримувати дозволи за стандартною процедурою.

Нагадаємо, 19 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив постанову № 1328 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів».

Вимога щодо наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів є частиною імплементації європейського законодавства, а саме положень Директиви 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року «Про відходи та скасування деяких директив».