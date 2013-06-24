За поданням МВС України Кабінет Міністрів вніс зміни щодо процедури перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними формуваннями. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Як відомо, Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС, у межах якого надаватиме та отримуватиме допомогу від держав-членів при необхідності.

Задля оперативності надання (отримання) допомоги в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та допомоги постраждалому населенню Кабінет Міністрів погодив рішення щодо спрощення процедури перетинання державного кордону.

Як зазначив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, передбачається, що митне оформлення майна (товарів та транспортних засобів) в режимі реімпорту (реекспорту) буде здійснюватися відповідно до переліку, засвідченого ДСНС, замість митної декларації. Використання зазначеного майна здійснюється без будь-яких комерційних та інших цілей.

Крім того, виключається норма щодо залучення військових підрозділів збройних сил до складу аварійно-рятувальних формувань.