Кабінет Міністрів України прийняв постанову №811«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання послуг у галузі ветеринарної медицини і сфері ідентифікації та реєстрації тварин». Постанова відповідає вимогам європейського законодавства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, скасовуються обмеження щодо оформлення та видачі ветеринарних документів ліцензованими лікарями ветеринарної медицини. Досі ліцензовані лікарі ветеринарної медицини не мали змоги видавати ветеринарно-санітарні паспорти при проведенні ідентифікації домашніх тварин в тому числі для реалізації експериментального проекту з проведення ідентифікації або реєстрації домашніх тварин.

Постанова також доповнює Порядок реалізації експериментального проекту з проведення ідентифікації або реєстрації домашніх тварин положеннями стосовно: