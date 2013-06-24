Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до Порядку встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (Порядок № 685). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Оновлений Порядок значно спрощує процедуру встановлення факту безпосередньої участі у заходах виключно для осіб, а не для міжвідомчої комісії. А також підвищує ефективність адміністративних процесів у сфері ветеранської політики України.

Завдяки ухваленим змінам можна:

подати документи через ЦНАП незалежно від адреси свого задекларованого/зареєстрованого місця проживання або перебування;

надати копії деяких документів замість їх оригіналів;

надати відповідну довідку на підставі раніше прийнятого міжвідомчою комісією рішення про встановлення факту безпосередньої участі у заходах особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах;

розгляд документів міжвідомчою комісією відбувається у порядку черговості їх реєстрації в Мінветеранів.

“Продовжуємо плідно співпрацювати з усіма дотичними державними органами, громадськістю, підрозділами з питань соціального захисту обласних та міських адміністрацій, аби налагодити дієві механізми з надання відповідних статусів нашим Захисникам і Захисницям. Доступно та, водночас, з унеможливленням зловживань у цих питаннях”, – зазначив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.