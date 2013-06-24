Уряд під час засідання 14 травня ухвалив постанову, яка спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних із ними мереж. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Знімаємо цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше», — зазначив очільник Уряду.

Як наголосив Прем’єр-міністр, відновлення та відбудова енергетики постійно у фокусі держави.

«Ситуація надзвичайно складна. Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації», — сказав Денис Шмигаль.

Глава Уряду також повідомив, що у квітні-травні Україна отримала понад 600 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної безпеки. Це генератори, трансформатори, кабелі, ізолятори та багато іншого.

Прем’єр-міністр подякував Об’єднаним Арабським Еміратам, Ірландії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Нідерландам, Німеччині, Латвії, Норвегії та іншим країнам за цю підтримку. Також, за його словами, низка партнерів, зокрема Велика Британія, Японія, Данія, Німеччина, Бельгія, анонсували нові пакети допомоги енергетиці.