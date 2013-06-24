Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку видачі ветеринарних документів, який спрощує на період воєнного стану процедуру для перевезення (кочівлі) пасік до місць медозбору. Відповідну постанову № 461«Про внесення зміни до пункту 6 Порядку видачі ветеринарних документів» ухвалили на черговому засіданні Уряду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Постанову розроблено Мінагрополітики відповідно до вимог статті 32 Закону «Про ветеринарну медицину» та норм Європейського Союзу.
Документом передбачаються такі зміни:
- видача ветеринарного документа для перевезення (кочівлі) пасіки до медоносних угідь у межах району здійснюється за результатами проведеного клінічного огляду пасіки. При цьому враховуються також епізоотичний стан місцевості та відсутність обмежень, які введені через хвороби бджіл;
- перевезення пасіки відбувається за наявності ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
- ветеринарний документ для перевезення пасіки дійсний протягом весняно-літнього періоду поточного року і є підставою для видачі документа для повернення пасіки до постійного місця розташування;
- у разі зміни епізоотичного стану пасіки під час кочівлі, власник негайно припиняє переміщення пасіки та повідомляє про це посадову особу територіального органу Держпродспоживслужби для проведення ветеринарно-санітарних заходів.
Постанова дозволить покращити ситуацію з розвитком галузей бджільництва та рослинництва через більш інтенсивне запилення сільськогосподарських культур на полях.