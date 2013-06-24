Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження «Про спрямування коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку, Міністерству охорони здоров'я». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Рішення спрямовано на залучення близько 207 млн грн відповідно до Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України для реалізації інвестиційного проекту «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE).

“Співпраця України зі Світовим банком триває вже багато років і є надзвичайно важливою для підтримки нашої медичної системи, особливо в умовах війни. Сьогоднішнє рішення Уряду про спрямування 207 млн грн грантових коштів у державний бюджет в межах нового спільного проекту THRIVE дозволить нам виконати всі зобов'язання в рамках програми медичних гарантій перед надавачами медичних послуг, а також посилити кадрову, технічну та цифрову спроможність НСЗУ та МОЗ, покращити адміністрування електронної системи охорони здоров'я та зміцнити кібербезпеку. Ці кроки сприятимуть подальшому розвитку та стійкості системи охорони здоров’я, щоб українці мали доступ до якісної медичної допомоги, а реформи впроваджувалися ефективно”, - Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Для підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров'я в умовах фінансових обмежень спричинених повномасштабною війною, Світовим банком та Урядом України започатковано проект «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» на загальну суму 1 194,1 млн доларів США. Проект включає комбінацію фінансових інструментів Світового банку, зокрема:

1) Програми, що здійснюється в рамках Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, у сумі 249 млн доларів США (далі Угода про позику) і Угоди про фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку, у сумі 200 млн доларів США (далі Угода про фінансування).

Програма впроваджуватиметься до 30 березня 2028 року із загальною сумою фінансування 1 135 млн доларів США. Вона включає чотири напрями результатів, зокрема: пріоритезація послуг в межах програми медичних гарантій; оптимізація мережі лікарень; стратегічні закупівлі; управлінська спроможність.

2) Інвестиційного проекту, що здійснюється в рамках Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України у сумі 5 млн доларів США (далі Угода про грант).

Інвестиційний проект спрямований посилити спроможність НСЗУ та МОЗ щодо впровадження реформ ПМГ шляхом:

підсилення інфраструктури НСЗУ шляхом надання інформаційного забезпечення, серверів, ліцензій на програмне забезпечення і транспортних засобів;

покращення адміністрування електронної системи охорони здоров'я (еHealth), посилення спроможності НСЗУ у сфері кібербезпеки, розроблення додаткових модулів для центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я тощо;

забезпечення розбудови кадрового потенціалу НСЗУ та МОЗ щодо управління та фінансування системи охорони здоров'я, управління договорами, аудиту, контролю, систем управління медичною інформацією, а також управління та моніторингу енергоефективності та альтернативних джерел енергії у закладах охорони здоров'я;

забезпечення спроможності НСЗУ щодо залучення регіональних та міжнародних експертів і консультантів.

Відповідно, кошти, отримані у рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу на відновлення України спрямовуються за спеціальним фондом державного бюджету на реалізацію проектів. Таким чином, кошти гранту у сумі близько 207 млн грн спрямовуються МОЗ на нову бюджетну програму. Рішення Уряду спрямовано на покращення якості та доступності медичних послуг, а також підвищення ефективності проведення реформи фінансування системи охорони здоровʼя.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали угоду про грант проекту (THRIVE) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.