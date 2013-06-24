Уряд ухвалив рішення щодо розподілення 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації закладів професійно-технічної освіти. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 2 травня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Мова йде про модернізацію лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також забезпечення енергоефективності та безпеки цих освітніх просторів», — зазначив він.

Денис Шмигаль підкреслив, що кошти будуть виділені для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, без яких неможлива відбудова.

За словами Прем’єр-міністра, сьогоднішнє рішення спрямоване на подальші інвестиції в освіту та зміцнення спроможності здійснювати відбудову завдяки кваліфікованим кадрам.

«Відновлення України стане найбільш масштабним подібним проектом в Європі за останні 70 років. І ми готуємося до його реалізації вже сьогодні. Формуємо стратегічні партнерства. Створюємо архітектуру відновлення. Інвестуємо в людський капітал», — зазначив Денис Шмигаль.

Він також підкреслив, що Уряд вже реалізує швидке відновлення, зосереджуючи ресурси на житлі, енергетиці, підтримці українських виробників через нову економічну політику, модернізації критичної інфраструктури та інвестиціях у людський капітал.