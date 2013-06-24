Усі заявки, подані українцями на отримання допомоги за програмою «Зимова єПідтримка», будуть виконані. Уряд виділив 5 мільярдів гривень із резервного фонду держбюджету на реалізацію програми у 2025 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Уряд продовжує підтримувати українців у складний зимовий період. Сьогодні виділено додаткові 5 мільярдів гривень на програму «Зимова єПідтримка». Це дозволить забезпечити виконання всіх заявок, які наші громадяни вже подали чи подадуть до 28 лютого. На сьогодні маємо вже близько 10 мільйонів заявок в Дії, з яких 6,4 млн було опрацьовано й оплачено в грудні минулого року. Ще майже 2 мільйони людей отримують виплати через Укрпошту за списками Мінсоцполітики. Ми бачимо, як ці кошти допомагають українцям: вони витрачаються на комунальні послуги, ліки, транспорт та інші нагальні потреби», — зазначила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Також відсьогодні для осіб старше 60 років та людей з інвалідністю, що отримують соціальні виплати через банки, а також для недієздатних людей, за яких заявку подає опікун, передбачена можливість звернутися із заявкою про виплату 1000 гривень до відділень Укрпошти. Зробити це можна до кінця лютого 2025 року.

На що можна витратити кошти?

Кошти, отримані на картку для виплат Національний кешбек, можна витратити на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі.

Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Кошти, отримані через Укрпошту, можна витратити на придбання товарів українського виробництва або послуг, доступних через Укрпошту.

Як подати заявку на виплату допомоги через Дію?

Авторизуйтеся в застосунку Дія.

У Сервісах виберіть Зимову єПідтримку.

Ознайомтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Розпочати».

Оберіть, для кого призначена виплата, — для себе чи для дитини. Якщо для дитини — має підвантажитися свідоцтво про народження в Дії. Якщо не підвантажилося — натисніть «Додати свідоцтво».

Виберіть рахунок для виплати. Якщо у вас уже є картка Національний кешбек, виберіть її, якщо немає, Дія запропонує відкрити картку в застосунку одного з банків-партнерів.

Перевірте дані, підтвердіть, що перебуваєте в Україні та натисніть «Надіслати».

Хто може подати заявку через банк?

Люди старше 65 років, які не мають застосунку Дія (потрібно надати паспорт та РНОКПП).

Люди, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (потрібно надати паспорт із відповідною відміткою).

Опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх осіб (потрібно надати паспорт опікуна чи законного представника, документ про встановлення опіки чи піклування та свідоцтво про народження дитини).

Хто може подати заявку через Укрпошту?

Люди старше 60 років, які не мають застосунку Дія (потрібно надати паспорт та РНОКПП).

Недієздатні люди, за яких заявку подає опікун (документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги).

Люди з інвалідністю I та II групи та особи, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банки (документ, що підтверджує статус отримувача пенсії або соціальної допомоги).

Громадянам, які на момент дії програми вже отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту, заявку подавати не потрібно. Допомогу буде нараховано автоматично за списками Мінсоцполітики. Про нарахування 1000 гривень вас повідомлять працівники Укрпошти під час планової виплати пенсії або соцдопомоги.

Довідково

Одноразова державна допомога в розмірі 1000 гривень надається всім українцям, зокрема дітям, які перебувають на підконтрольній Україні території.

Проект розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри, Мінсоцполітики. Учасниками проекту є АТ «Укрпошта», технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.