Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області ознайомився з енергетичним об’єктом, що був пошкоджений російським ударом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Він наголосив, що енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом й особливо страждають від цього прифронтові регіони.

«Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проекти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, Уряд спрямував на посилення захисту енергосистеми понад 10 млрд грн.