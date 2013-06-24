Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих заходів соціального проекту Президента України «Активні парки» у 2025 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ розроблено для популяризації та організації в регіонах оздоровчої активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та членів їх сімей.

Кошти будуть спрямовані на підтримку роботи фахівців з розвитку масового спорту в громадах з числа представників громадських спортивних клубів, які працюють над залученням мешканців до оздоровчої рухової активності.

Реалізація цього рішення сприятиме:

залученню громадян до регулярної фізичної активності;

покращенню якості життя населення;

профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я;

створенню нових можливостей для оздоровчої рухової активності безпосередньо у громадах.

Міністерство молоді та спорту України послідовно реалізує державну політику у сфері фізичної культури та масового спорту, продовжуючи збільшувати кількість активних українців — задля формування сильного та здорового суспільства.