Трансформацію вугільних регіонів України уряд за підтримки європейських партнерів планує розпочати цього року, а також триває діалог із партнерами щодо створення мультидонорського фонду.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", передає Укрінформ.

"Вже в цьому році ми плануємо розпочати трансформацію вугільних регіонів за підтримки європейських партнерів..Триває діалог щодо створення мультидонорського фонду трансформації вугільних регіонів", – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що Кабінет Міністрів уже створив координаційний центр із питань трансформації вугільних регіонів, розпочав роботу секретаріат енергетичного партнерства.

Крім того, Шмигаль зауважив, що таку трансформацію закладали і в Національну економічну стратегію до 2030 року, яку ухвалювали три місяці тому з метою забезпечення економічного зростання для України та підвищення добробуту українців.

"За три місяці ми вже встигли показати, що рухаємось у відповідності до стратегії, цей рух сприяє економічному відновленню України. Основою основ економічної політики уряду є макроекономічна стабільність. Для успішного запровадження всіх реформ потрібно побудувати країну зі стійкими публічними фінансами, розвиненим фінансовим сектором. Уряд зробив суттєвий крок у цьому напрямку - 21 травня вперше було схвалено бюджетну декларацію на три роки", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що бюджетна декларація для бізнесу є дуже важливою, тому що забезпечує визначеність та прогнозованість влади.