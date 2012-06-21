Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Міжвідомчої робочої групи щодо детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції. Групу очолив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко.

Заступником голови робочої групи призначений міністр фінансів Сергій Марченко. До складу також увійшли керівники Державної податкової служби, Державної митної служби, Держфінмоніторингу, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (за згодою), Антимонопольного комітету (АМКУ), а також заступник голови правління Національного банку України (за згодою) та директор - розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою).

«Частка тіньової економіки в Україні досить висока, що негативно впливає не лише на економку, а й на соціальну складову. Але у нас є чіткий план щодо переформатування взаємовідносин держави з бізнесом. З одного боку, сподіваюся, що бізнес самостійно дорослішатиме, ставатиме відповідальним та переходитиме до цивілізованих правил гри. З іншого боку, є різні інструменти для боротьби з тіньовою економікою. Зокрема, з 16 серпня цього року почали приймати звіти фінансових агентів у рамках виконання Угоди FATCA. Так фінансові операції стають прозорими, що сприяє детінізації економіки», - прокоментував Олексій Любченко.

Також перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України повідомив, що на сьогодні фінансові агенти вже передали до податкової служби 91 пакет звітів про рахунки, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти США, з яких 59 вже відправлено до Служби внутрішніх доходів США.

ДОВІДКА

Урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки була укладена угода щодо поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) (далі – Угода FATCA). Фінансові агенти України можуть подавати до Податкової службу через платформу IDES (International Data Exchange Services) звіти з рахунків, відкритих платниками податків США в українських фінансових установах. Його головна мета - перешкодити ухиленню від сплати податків американських громадян, які працюють на території інших держав.

