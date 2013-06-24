Кабінет Міністрів України за пропозицією Міністерства енергетики України суттєво спростили дозвільні процедури для розбудови розподіленої генерації та фінансові стимули для бізнесу і громадян. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Наразі діють фінансові інструменти для підтримки громадян і бізнесу в придбанні енергетичного обладнання. Уряд запровадив програму фінансової підтримки для домогосподарств – 0% кредит для фізосіб для придбання енергообладнання, розширив програму «Доступні кредити 5-7-9%» на придбання енергетичного устаткування для ОСББ, житлових кооперативів, бізнесу, встановив спеціальні умови для державних та комунальних підприємств. При цьому кредитна програма для ОСББ та ЖБК може застосовуватись у комплексі із програмою «ГрінДІМ».

Суттєво спрощено умови реалізації проектів розподіленої генерації. Зокрема, розроблено процедури щодо спрощення приєднання джерел розподіленої генерації до електричних, теплових та газових мереж, унормовано умови розміщення, будівництва та введення в експлуатацію генеруючих установок. Напрацьовано рішення щодо зняття мита та податку на додану вартість на обладнання відновлюваної енергетики, спрощено процедури закупівель невеликих обʼєктів розподіленої генерації без проведення тендерів, полегшено процес погодження та введення в експлуатацію.

Держава активно сприяє будівництву та розміщенню газопоршневих та газотурбінних установок, у тому числі – когенераційних. Значною мірою скорочено перелік документів для їх будівництва та розміщення. Встановлювати об’єкти генерації сьогодні можливо паралельно з підготовкою проектної документації, а експлуатація може здійснюватися без сертифіката про прийняття в експлуатацію.

Для підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років державним і комунальним підприємствам дозволено закуповувати обладнання для генерації без проведення тендерів. Додатковим запобіжником виступає вимога щодо звітування в електронній системі Prozorro.

Урядом налагоджено оперативне та достовірне інформування населення та бізнесу щодо поточної ситуації в енергосекторі та можливостей для подолання енергодефіциту. Зокрема, активно працює урядова телефонна лінія «СТРУМ» 15–49 з консультаційною підтримкою та можливістю повідомити про зловживання з боку операторів мереж під час приєднання генеруючих установок.

Крім того, в Україні запроваджено практику пілотних аукціонів із розподілу квот підтримки виробників відновлюваних джерел енергії. Здійснюється всебічне сприяння розвитку та залучення інвестицій у розбудову нових генеруючих потужностей, установок зберігання енергії та мережевої інфраструктури.

Міністерство енергетики України схвалило Дорожню карту розвитку «розумних мереж», що передбачає впровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми. Ведуться перемовини з партнерами щодо інвестицій у сучасні системи накопичення енергії.